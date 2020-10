Les regrets de Benjamin Nygren: "Genk n'a jamais cru en moi"

Arrivé l'été dernier, le jeune Suédois s'attendait à autre chose en débarquant dans le Limbourg.

Promesse du football suédois, Benjamin Nygren avait rejoint le Racing Genk dans l'espoir de faire son trou. Mais sa progression a été stoppée net dans le Limbourg.

Et il en veut à Hannes Wolf. "Je n'ai jamais eu d'explication de la part du coach", explique-t-il à Expressen. J'espérais que si je me montrais à l'entraînement, j'allais recevoir ma chance. Mais la plupart du temps, j'étais le 19e homme. Parfois, il me disait sept minutes avant le match que j'allais prendre place en tribunes."

Du coup quand l'opportunité d'un prêt s'est dégagé, le Suédois n'a pas hésité. "J'ai moi même demandé à être prêté car je sentais qu'on ne croyait pas en moi à Genk", confirme-t-il. Arrivé à Heerenveen début octobre, le jeune Suédois a depuis fait ses premiers pas en EreDivisie; avec une montée au jeu et une titularisation pour ses deux premiers matchs.