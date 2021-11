Deux Rouches, l'Union en force, un ninja: voici notre équipe de la semaine 14

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre équipe de la semaine. Ce lundi, les meilleurs joueurs de la 14ème journée de championnat sont à l'honneur.

Gardien

Dans les buts, pas de Bodart ou de Mignolet, mais Marko Ilic, le gardien de Courtrai. Il n'y a eu qu'un penalty de Holzhauser qui a pu le battre. Pour le reste, il a tout arrêté et parfois même de façon spectaculaire.

Défense

Pour notre défense, nous avons choisi une défense à trois, avec en chef de file le défenseur central du Standard, Noé Dussenne. Il a absolument été parfait défensivement, a égalisé et n'est pas passé loin du second but. Özkacar a aussi été très costaud ce vendredi avec OHL alors que Leistner a guidé STVV vers la victoire à Malines.

Milieu de terrain

C'est à partir de cette zone que l'Union entre en jeu. Impossible de ne pas mettre Mitoma et Teuma, deux des meilleurs joueurs de la rencontre entre les Bruxellois et le Sporting de Charleroi. A leurs côtés, Xavier Mercier et surtout une première pour Radja Nainggolan, qui semble avoir enfin retrouvé son niveau.

Attaquant

Undav, avec ses deux buts, est une nouvelle fois dans notre onze de base. Nous y avons ajouté Donnum qui a marqué et provoqué un penalty sur la pelouse du Club de Bruges. Enfin, Hotic a été le meilleur joueur de la rencontre entre Genk et le Cercle de Bruges et mérite donc la onzième place de notre équipe.

Voici notre équipe de la semaine: