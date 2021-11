La D1B, c'est Westerlo et les autres

En D1B, rien n'est bien évidemment encore joué, mais une équipe se détache alors que pour les autres tout est encore possible, même pour Mouscron.

Nous sommes en novembre et jusqu'ici, il y a eu 11 journées de championnat en D1B. Au regard du classement, une équipe s'envole vers le titre: Westerlo. Les joueurs entraînés par Jonas De Roeck ont fait le trou en tête du championnat: 24 points et 7 d'avance sur l'actuel dauphin, Waasland-Beveren.

Derrière... et bien c'est très serré: Waasland-Beveren a donc 17 points, le Lierse 16, Deinze 15 et Lommel 14. Si même on va plus loin dans ce classement spécial à 8 équipes, le RWDM (13 points), Virton (12 points) et Mouscron (9 unités) peuvent même encore penser à jouer les premiers rôles... et donc à la montée.

© photonews

En effet, pour rappel, le premier du classement sera champion et montera directement en D2A, alors que le second jouera le barrage contre le 17ème du classement en D1B. C'est de cette façon que le RFC Seraing est monté en prenant la palce de Waasland-Beveren.

Vu le regain de Mouscron depuis la prise de pouvoir de José Jeunechamps, tout est donc encore possible pour les Hurlus dans ce championnat particulier, à 28 journées avec 4 rencontres face à chaque équipe. La saison sera plus serrée que jamais.