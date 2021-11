Arnaut Danjuma dans le viseur de Liverpool

L'ancien Brugeois pourrait franchir un cap dès cet hiver.

En plein boom du côté de Villarreal, Arnaut Danjuma a visiblement séduit Jürgen Klopp. Et il pourrait être dans le viseur de Liverpool lors du prochain mercato, selon les informations de Fabrizio Romano. Car les Reds vont notamment devoir faire sans Mo Salah et Sadio Mané, qui participeront à la CAN, en début d'année 2022.

Mais c'est loin d'être gagné d'avance car "Villarreal n'a pas du tout l'intention de négocier un éventuel départ cet hiver", selon le journaliste italien.