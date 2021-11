Le FC Barcelone mécontent de la décision de Louis Van Gaal

Frenkie De Jong devrait être aligné par Louis Van Gaal pour défier la Norvège, ce qui ne réjouit pas le Barça.

Selon Sport, le FC Barcelone a demandé à Louis Van Gaal de ne pas aligner Frenkie De Jong face à la Norvège afin de le préserver, mais l'entraineur néerlandais aurait ignoré cette demande.

De plus, Frenkie De Jong n'a pas encore rencontré Xavi et le Barça aurait aimé qu'il revienne quelques jours plus tôt que prévu afin de faire connaissance et de préparer le derby de Barcelone face à l'Espanyol samedi prochain.

Après le match nul concédé au Montenegro, les Pays-Bas ne sont pas encore qualifiés et auront besoin de tous leurs meilleurs joueurs contre la Norvège.