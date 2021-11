Nuno Espirito Santo bientôt en Ligue 1 ?

Limogé récemment par Tottenham, le technicien portugais aimerait retrouver un banc le plus rapidement possible. Son agent lui cherche une porte de sortie en France.

Libre de tout contrat depuis son limogeage à Tottenham, Nuno Espirito Santo souhaite relever un nouveau challenge au plus vite. Selon les informations du Sun, le technicien aimerait de nouveau entraîner en Premier League après ses passages à Wolverhampton et à Tottenham. Mais son agent, le célèbre Jorge Mendes travaille également sur d'autres options en parallèle et envisagerait la Ligue 1.

Il aimerait ainsi placer son coach du côté du LOSC ou de l'Olympique Lyonnais, explique le Sun. À Lille, Jocelyn Gourvennec réalise un début de saison mitigé (12ème au classement). Du côté de Lyon, Peter Bosz semble bénéficier d'un peu plus de crédit mais les dirigeants des Gones veulent rapidement obtenir une meilleure position au classement (7ème place).