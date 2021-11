Le meilleur buteur de la MLS serait dans le collimateur d'Anderlecht

L'Argentin est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club new yorkais.

Selon Gianluca Di Marzio, Anderlecht serait intéressé par Valentin Castellanos. L'attaquant de 23 ans a marqué 20 buts et distillé 8 passes décisives pour New York City FC cette saison. L'Argentin est un numéro 9 polyvalent, puisqu'il peut également jouer sur les deux flancs. Il fut le meilleur buteur de la MLS (19 buts) cette saison. L'attaquant a précédemment joué pour Universidad de Chile et Torque en Uruguay.

Anderlecht n'est évidemment pas seul club à s'intéresser à lui, puisque l'OM, West Ham, Feyenoord, Cagliari et la Fiorentina le surveillent également. Sur Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d'euros.