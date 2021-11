🎥 Le superbe but de Ryan Mmaee avec le Maroc

L'ancien attaquant du Standard et de Waasland Beveren a été le grand bonhomme de la victoire du Maroc.

Ce mardi, on jouait aussi en Afrique, pour les qualifications pour la prochaine coupe du monde. Le Maroc, déjà assuré d'une place en barrages, a mis un point final à sa campagne en battant la guinée sur le score de 3-0.

Ryan Mmaee, qui a marqué le premier but sur penalty, a aussi et surtout marqué le second grâce à une superbe frappe dans la lucarne. Les amateurs du genre apprécieront.