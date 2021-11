Le Barça tente de se faire prêter un joueur du Bayern

A peine arrivé, Xavi veut renforcer son effectif.

Fraîchement nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi a déjà souligné un manque dans son effectif. En effet, le technicien espagnol a demandé à sa direction de recruter un ailier en janvier. La tâche ne s'annonce pas simple au vu des finances du club catalan, mais les dirigeants barcelonais lui ont promis de faire tout leur possible.

Selon Sport, les Blaugrana ont notamment sondé le Bayern Munich pour un prêt de Kingsley Coman (25 ans, 11 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison). Le Tricolore possède le profil d'ailier percutant apprécié par Xavi. Mais, sans surprise, la réponse du club allemand a été négative. Julian Nagelsmann compte sur un élément qui a retrouvé une place de titulaire au cours des dernières semaines. Le Barça doit donc chercher ailleurs.

En revanche, l'avenir de Coman en Bavière reste flou. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international français n'a toujours pas prolongé et pourrait être vendu l'été prochain par le Bayern, qui ne souhaite pas le voir partir libre un an plus tard.