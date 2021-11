🎥 Fernando Canesin (ex-Anderlecht et Ostende) remporte la Copa Sudamericana

Aujourd'hui âgé de 29 ans, Fernando Canesin avait porté les couleurs d'Anderlecht et d'Ostende entre 2010 et 2019.

Le Brésilien a ensuite effectué son retour au Brésil à l'Athletico Paranaense, club qui vient de remporter la Copa Sudamericana face à une autre formation brésilienne : le Red Bull Bragantino.

Nikao (29e) a inscrit un superbe but, le seul de cette finale qui se jouait en Uruguay (Montevideo).

Fernando Canesin était, pour sa part, remplaçant et a pu goûter à la victoire après être monté au jeu en fin de rencontre (82e). Il s'agit du premier trophée de l'ancien Anderlechtois avec un club brésilien, et la deuxième victoire de l'histoire du club en Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de l'Europa League.

Athletico Paranaense are the Sudamericana champions, after beating RB Bragantino in Montevideo. ūüŹÜūüáßūüá∑

pic.twitter.com/qYw9KixMjF