D1B : Le RWDM s'impose contre Virton

Les Gaumais recevaient les Bruxellois lors de cette douzième journée de championnat.

Le RWDM s'est imposé 0-2 à Virton ce dimanche. Les débats étaient équilibrés en première période mais les Bruxellois ont appuyé sur la deuxième en seconde période et ont à leur tour pris le dessus. Alors que Sadin a sauvé les siens dans un face-à-face avec Togui, il a vu ensuite Nangis ouvrir le score (57e), 0-1. L’Excelsior n’a jamais trouvé la faille pour égaliser et a concédé un second but à un quart d’heure du terme via Libert (77e), 0-2. Virton partage désormais la dernière place avec Mouscron (12 points) qui s’est imposé vendredi soir à Waasland-Beveren. Le RWDM se hisse à la quatrième place avec 16 unités.