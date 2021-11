Dries Mertens s'offre un nouveau record et entre un peu plus dans l'histoire de Naples

Dries Mertens est entré un peu plus dans la légende à Naples. Buteur hier lors de la défaite contre l'Inter (3-2), le Diable Rouge a atteint la barre symbolique des 103 buts dans le championnat italien, ce qui fait de lui le meilleur buteur de Naples en Serie A.

Il a battu le record de l'Italien Antonio Vojak qui a évolué chez les Partenopei entre... 1929 et 1935. 'Ciro' Mertens bat donc là un record vieux de 86 ans ! Pour rappel, l'attaquant de 34 ans est déjà le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues avec 137 réalisations.

GREATNESS CAN BE EVEN GREATER.



Dries Mertens ha superato Antonio Vojak ed è ora il miglior marcatore della storia del Napoli in Serie A.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0GybsTAOwd