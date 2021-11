Raman pas accablé par ses équipiers : "Ca ne doit pas arriver, mais ça arrive"

Benito Raman a lâché son équipe ce dimanche, en prenant un carton rouge idiot contre Courtrai. Mais les Mauves n'accablaient pas leur coéquipier.

Après un échange houleux (lire ici les explication de Faïz Selemani), Benito Raman a dégoupillé et effectué un geste regrettable qui forcera Wim Smet à l'exclure après révision des images. Vincent Kompany le reconnaissait : "Ca ne me fait pas sourire, mais je ne vais jamais accabler un de mes joueurs". Wesley Hoedt et Sergio Gomez, présents en salle de presse, défendaient également leur coéquipier.

Hoedt, cependant, reconnaissait que le RSCA ne pouvait pas se permettre "d'erreurs et de cartons inutiles", mais interrogé sur le cas Raman, il nuançait : "Je ne vais pas en parler devant la presse. Nous sommes un groupe et nous nous dirons les choses dans le vestiaire. Bien sûr, ça ne doit pas arriver. Mais ça arrive parfois", regrette le Néerlandais.

Benito est un joueur important pour nous

Sergio Gomez relativise : "Benito sait qu'il a fait une erreur. Ca peut arriver à tout le monde. Nous devons rester derrière lui, car c'est un joueur important pour nous, il l'a déjà prouvé. Nous serons derrière lui", conclut l'Espagnol. Reste à voir si Raman écopera d'une suspension ferme ou non.