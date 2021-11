Faïz Selemani raconte la rouge de Raman : "Je lui ai fait un petit pont, il a traité ma mère ..."

C'est le tournant du match : alors que le RSC Anderlecht se remettait bien dans la rencontre, emmenée notamment par ... Benito Raman, l'attaquant a craqué et effectué un mauvais geste à l'encontre de Faïz Selemani.

L'attaquant du KV Courtrai racontait l'incident après la rencontre. "Je lui ai mis un petit pont et il n'a pas aimé ça. Il m'a insulté. Ca m'a fait rire, il a encore moins aimé et a alors fait ce geste. Il a craqué, tant pis pour lui", explique Faïz Selemani. "Ce qu'il m'a dit ? Il a traité ma mère". Selemani recevait alors un "coup de boule", feint par Raman, et jouait bien le coup pour forcer Mr Smet à expulser l'Anderlechtois, sans discussion possible.

Selemani n'était pour autant pas satisfait. "On doit faire mieux, à 11 contre 10 ici. C'est toujours la même histoire, on a du mal à tenir un score, puis on a du mal à se créer des occasions", regrette le Comoréen. "Il ne manquait pas grand chose, mais même à 10 ils ont maintenu la pression, on les a trop laissés jouer. On pouvait frapper un grand coup ici et faire une bonne opération au classement. C'est dommage".