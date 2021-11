Niels Nkounkou, un match référence qui doit lancer définitivement sa saison

Arrivé en prêt lors des dernières heures du mercato en provenance d'Everton, le Français était censé apporter de la concurrence au poste de latéral gauche au Standard. Après des débuts indécis, Nkounkou a mis tout le monde d'accord contre Eupen.

Il était arrivé avec l'étiquette de parfait inconnu durant les dernières heures du mercato hivernal et contre Eupen, il a laissé sa carte de visite avec une très belle prestation sur son flanc. A 21 ans, Niels Nkounkou est bien tenté de lancer définitivement sa carrière professionelle.

Le Français, prêté par Everton, a été attiré par les dirigeants du Standard afin d'apporter une concurrence qui manquait cruellement au poste de latéral gauche. Très vite, le joueur formé à Marseille a mis Nicolas Gavory sur le banc sans pour autant convaincre. Auteur de laxisme sur le plan défensif et très peu en vue au niveau offensif, Nkounkou a été très vite critiqué par les supporters.

Mais malgré cela, le natif de Pontoise n'a jamais quitté le onze de base depuis l'arrivée de Luka Elsner. Et contre Eupen, il a prouvé que le Slovène a eu raison de lui maintenir son confiance. Nkounkou en a fait voir de toutes les couleurs sur son flanc avec un très bon travail défensif mais surtout des montées qui ont fait mal à l'arrière-garde des Pandas. Le Français a plus qu'assurément réalisé le premier match référence de saison, en témoigne d'ailleurs le sondage des supporters liégeois qui l'ont élu deuxième homme du match derrière Noë Dussenne.

Repéré par Carlo Ancelotti

Même s'il doit encore confirmer sa belle prestation, Nkounkou a montré qu'il pouvait être un atout supplémentaire dans le jeu liégeois, lui qui possède un jeu similaire à celui d'Hugo Siquet en termes de montées offensives et d'abattage sur son flanc. Malheureusement pour les Liégeois, le Français repartira à l'issue de la saison.

"Je veux retourner à Everton avec un statut différent. Ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau championnat mais je travaille dur pour réduire mon temps d'adaptation. Je me sens désormais prêt, je peux me concentrer sur d'autres aspects", expliquait-il à La Meuse encore récemment.

Pour rappel, c'est un certain Carlo Ancelotti qui avait repéré le latéral gauche alors qu'il était en fin de contrat à Marseille : "Il a dit que j'étais un bon joueur avec un certain potentiel pour l'avenir", avait-il déclaré lors de son arrivée à Everton en 2020. Avec les Toffees, le Français n'a pris part qu'à sept rencontres, dont deux seulement en championnat. Son prêt en Pro League lui permettra de réaliser sa première véritable saison en pro. S'il confirme le potentiel démontré le week-end dernier et qu'il se montre régulier sur toute une saison, nul doute qu'il manquera aux Liégeois la saison prochaine.