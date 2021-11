Loïs Openda prêt à défier Rennes et Jérémy Doku : "Je serai à l'heure demain"

Un retard avant le match de Conference League contre Tottenham avait coûté au Belge sa place de titulaire.

"Ecoutez, j'ai ma montre sur moi, je serai à l'heure demain", déclarait le meilleur buteur du Vitesse en riant, à Omroep Gelderland. "La dernière fois, j'étais au lit pour me reposer et je n'avais pas regardé notre programme d'avant-match. Mais c'est de l'histoire ancienne, je ne veux plus parler de ça."

Après la montée au jeu d'Openda, Vitesse avait presque rattrapé son retard de 3-0 contre Tottenham. Ils ont désormais besoin de points et devront faire la différence contre Rennes : Nous méritions un point ou peut-être même plus. Mais c'est le football, tout peut arriver."

Le Vitesse Arnhem est troisième de son groupe de Conférence League, à quatre points du leader (Rennes) et un point derrière les Spurs. Une victoire sera donc impérative.