Conference League: déjà qualifiée, La Gantoise se fait surprendre à Chypre

Les Buffalos ont fêté leur qualification avec une défaite.

Le premier match de la soirée entre Flora et le Partizan avait enlevé une belle épine hors du pied de La Gantoise: en effet, avant même de disputer sa rencontre, les Buffalos étaient qualifiés et certains de terminer à la première place du groupe. Le match de ce soir comptait donc pour du beurre.

En première période, et pendant un arbitrage plus que discutable, les hommes de Vanhaezebrouck se font cependant surprendre par un but magnifique de Christodoulopoulos qui trompe Bolat de plus de 50 mètres (27', 1-0).

La suite? Une attaque-défense avec des Chyrpiotes qui jouent bien le coup lors de chaque duel: le gain de temps est le cassage du rythme est bien géré. Ngadeu ou encore Lemajic, à plusieurs reprises, ont eu le but de l'égalisation au bout du pied ou de la tête.

Malgré l'entrée en fin de match de Tissoudali ou de Depoitre, les Buffalos ne sont pas parvenus à égaliser. Voici les autres résultats de la soirée en Conference League: