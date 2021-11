Manchester United a trouvé son nouvel entraîneur !

Selon The Athletic, le tacticien allemand Ralph Rangnick (63 ans) serait le nouvel entraineur de Manchester United. Il quitterait son poste de directeur aux sports et au développement au Lokomotiv Moscou pour devenir entraineur par intérim.

L'ancien coach de Schalke et de Leipzig aurait trouvé un accord avec les Red Devils jusque fin mai, et remplirait ensuite un rôle en tant que conseiller au sein du club durant deux ans.

