River Plate pourrait perdre son coach, souvent cité en Europe

Ce serait la fin d'une ère du côté du rival historique de Boca.

Après avoir mené River Plate au titre de champion d'Argentine jeudi soir, Marcelo Gallardo a refroidi l'ambiance. L'entraîneur argentin, en fin de contrat en décembre, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club.

"Au-delà de la réflexion que je peux avoir, je sais que ce sera la décision la plus difficile à prendre de ma vie, a glissé l'ancien milieu de Monaco et du PSG au micro d'ESPN. J'ai tout donné à ce club. Et c'est la première fois au cours de ces sept années que je sens que mon voyage avec River touche à sa fin. Ces années ont été usantes. Je mérite cette opportunité de pouvoir réfléchir à mon avenir."

Gallardo a décroché 13 trophées avec les Millonarios depuis son arrivée en 2014.