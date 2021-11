🎥 Retour gagnant d'Haaland face à Vranckx et Lukébakio, le Hertha rate le coche, gros carton d'Hoffenheim

La 13e journée de Bundesliga a offert beaucoup de buts cet aprÚs-midi.

Wolfsburg - Borussia Dortmund

Duels entre Belges à l'occasion de la réception de Dortmund par Wolfsburg. Titulaires, Aster Vranckx et Dodi Lukébakio recevaient Thomas Meunier, Bornauw et Witsel débutaient sur le banc. L'ancien buteur de l'AZ Wout Weghorst (2e) ouvrait rapidement le score pour les Loups. Emre Can (35e) égalisait sur penalty et les visiteurs s'en remettaient ensuite à un autre Néerlandais, Donyell Malen (55e), pour égaliser après le repos.

Monté au jeu en fin de match, Haaland (80e) fêtait son retour avec son 50e but en 50 matchs de Bundesliga qui permet au Borussia de prendre le large et surtout la tête provisoire du classement devant le Bayern.

Hertha Berlin - Augsburg

Toujours sans Boyata mais avec Ishak Belfodil (titulaire), le Hertha ouvrait le score avant le repos via Richter (40e). Le Hertha pensait repartir avec trois points, mais dans une partie qui tirait en longueur, Gregoritsch égalisait finalement à la 7e minute d'arrêts de jeu. Le Hetrtha voit deux points précieux s'envoler et reste en position très délicate au classement.

FC Cologne - Borussia M'gladbach

Dejan Ljubicic (55e) mettait les locaux sur orbite. Hofmann (77e) égalisait en fin de partie, mais Cologne renversait le match en deux minutes grâce à Uth (77e) puis Duda (78e). Dans les arrêts de jeu, Andersson participait à la fête en plantant le 4e but de Cologne qui permet à l'ancienne formation de Sebastiaan Bornauw de s'adjuger le derby.

Bochum - Freiburg

Philipp Lienhart (51e) mettait les visiteurs aux commandes après le repos, Polter (54e) égalisait dans la foulée avant que Pantović (82e) n'offre une victoire précieuse au promu, qui peut prendre ses distances de la zone rouge.

Greuther Fürth - Hoffenheim

Leweling (22e) ouvrait le score pour la lanterne rouge, mais Hoffenheim réagissait via Bebou (32e) puis Rutter (40e) avant que Tillman (46e) n'égalise. La partie restait animée et Rutter à nouveau (57e) puis Bebou (62e) permettaient à Hoffenheim de reprendre le large. Un auto-but de Meyerhöfer (66e) enfonçait le clou mais Hrgota (67e) permettait au promu de rester dans le coup. L'espoir était de courte durée, et le triplé d'Ihlas Bebou (80e) redonnait une avance de 3 buts à Hoffenheim, qui l'emporte 3-6.