Miguel Salgado présent à Saint-Étienne, un milliardaire russe en pôle pour racheter le club français

Miguel Salgado était présent ce dimanche aux côtés du dirigeant stéphanois, sous la neige de Geoffroy-Guichard, pour assister à la défaite de Saint-Étienne contre le PSG (1-3).

Miguel Salgado était assis aux côtés des coactionnaires majoritaires et vendeurs de Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ce week-end. Selon les informations de L'Équipe, l'ancien joueur du Real Madrid se tenait dans les travées stéphanoises en tant que conseiller sportif de Total Sports Investments LLP (TSI), société de capital-risque investissant dans le sport et qui vient de se positionner sur le rachat de l'ASSE. Dans ce sens, TSI a fait part de sa volonté d'injecter 100 millions d'euros dans le club stéphanois, incluant le rachat des parts sociales et l'injection de fonds sur le compte courant du club. KPMG, le cabinet anglo-néerlandais chargé de superviser la vente, a d'ores et déjà donné son accord pour l'ouverture des négociations.

Plusieurs représentants de TSI étaient présents, ce dimanche après-midi, à commencer par le milliardaire russe Roman Dubov, président de cette société depuis 2010. Et les choses semblent d'ailleurs aller bon train, puisque L'Equipe indique par ailleurs que toutes les parties se sont retrouvées dès le coup de sifflet final pour aller visiter les installations du centre sportif Robert-Herbin de l'Étrat.