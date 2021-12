Ivan Leko s'est également rempli les poches selon Veljkovic, l'avocat du Croate dément

Dejan Veljkovic a également souligné sa relation avec Ivan Leko dans ses témoignages. L'agent de joueurs affirme avoir travaillé avec le Croate sur un certain nombre de transferts et lui avoir donné de l'argent en retour.

Selon Het Nieuwsblad, Ivan Leko aurait empoché plusieurs milliers d'euros. Les transferts d’Ivan Tomecak (30.000 euros), Mats Rits (80.500 euros) et Karlo Letica (200.000 euros auraient dû lui rapporter plus de 300.000 euros. Mais finalement, il n’a reçu que 34 000 euros. Avant son arrivée sur le banc des Blauw en Zwart, Leko aurait déjà reçu de la'argent de Veljkovic, notamment 10.000 euros pour le transfert de Cocalic à Malines et 11.000 euros pour le transfert de Steven De Petter de Malines à Saint-Trond quand Leko y était coach.

L’avocat de Leko, actuellement T1 à Shanghai SIPG en Chine, dément catégoriquement les déclarations de Veljkovic. "Mon client n'a jamais reçu un euro, pas même un demi-euro en noir de la part de Dejan Veljkovic", affirme Walter Van Steenbrugge.