Un ancien Ballon d'Or vers Manchester City ?

Manchester City prépare déjà son mercato estival. Selon SuperDeporte, Luka Modric, 36 ans et 29e ce soir au classement du Ballon d'Or, pourrait quitter le Real Madrid cet été, club qu'il a rejoint depuis déjà presque 10 ans.

Il réfléchirait en effet à ses options alors que son contrat se termine à la fin de la saison, et que les négociations pour une prolongation sont au point mort. Le Croate serait prêt à tenter l'aventure chez les Skyblues, avant de partir pour le New York City FC, la franchise du City Group en MLS.

City serait également sur la piste du médian anglais de Leeds United, Kalvin Philipps.

Luka Modric could reportedly make a move to Man City this summer, his Real Madrid contract expires in June pic.twitter.com/L4T5xvEFWU