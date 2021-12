Kazeem Olaigbe, l'ancien de Neerpede qui empile les buts avec les U23 de Southampton

Ils sont plusieurs belges à briller dans les équipes de jeunes en Angleterre. Parmi eux, Kazeem Olaigbe, qui a rejoint Southampton en 2019 depuis Anderlecht.

En 2019, quand Kazeem Olaigbe (16 ans à l'époque) quitte le RSC Anderlecht, l'information ne crève pas forcément autant l'écran que lors des passages outre-Manche des Charly Musonda Jr avant et Roméo Lavia après lui. Pourtant, le puissant ailier est international U16, intéresse plusieurs clubs et se voit proposer chez les Saints un premier contrat professionnel, même s'il intègre naturellement l'équipe U18 dans un premier temps.

Olaigbe s'impose rapidement chez les U18 de Southampton, tout en intégrant en parallèle l'équipe nationale U17 avec laquelle il inscrit 3 buts en 6 matchs et porte le brassard à deux reprises. En club, il dispute 21 matchs pour 3 buts et 6 assists, et est rapidement promu dans l'équipe réserve, qui évolue dans le championnat de Premier League 2. Principalement aligné ailier gauche, il s'impose comme un membre à part entière de la réserve des Saints en seconde partie d'exercice 2020-2021, terminant avec 17 matchs et 4 buts. Mais c'est cette saison que Kazeem explose réellement.

Kazeem Olaigbe le doublé, ça n’arrête pas. Bientôt en équipe première? https://t.co/PRAyHkHiNj — Les Petits Diables (@DiablesPetits) November 28, 2021

"Le remplaçant idéal pour Walcott"

Promu pour de bon en équipe B, Olaigbe en est à 15 rencontres toutes compétitions confondues (Premier League 2 et EFL Trophy, la Coupe des équipes réserves), pour un total impressionnant de 9 buts. De quoi faire s'interroger les supporters de Southampton, via le site dédié aux fans Football Fancast : et si Kazeem Olaigbe était le "remplaçant idéal", à moyen terme, pour un Théo Walcott en nette perte de vitesse ? Au-delà du fait qu'Ozaigbe joue flanc gauche, et pas droit, que le nom du jeune belge commence à être cité chez les supporters prouve que son momentum grandit.

Nouvelle journée, nouveau doublé pour Kazeem Olaigbe. 🤝



L’ancien du RSCA a donné la victoire à son équipe contre West Brom en PL2 (3-1). #premierleague #southampton #rsca pic.twitter.com/dGjBAkwFQS — Belgian Football Kids (@BelFootKids) November 29, 2021

Alors, Kazeem Olaigbe obtiendra-t-il bientôt ses premières minutes, ou au moins sa première convocation en équipe A ? Il est en tout cas, et de loin, le meilleur buteur de la réserve de Southampton, deuxième plus mauvaise attaque de PL. Petit bémol : l'ancien de Neerpede est en fin de contrat en juin 2022. Il faudra donc que la direction des Saints fasse une offre au joueur cet hiver pour éviter un départ gratuit en fin de saison. Et durant ces négociations, une promesse de temps de jeu de la part de Ralph Hasenhüttl peut certainement peser ...