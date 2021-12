Le PSG et Nice se quittent dos à dos, Wout Faes buteur victorieux à Lyon

Alors que les Parisiens ont été tenus en échec contre Nice, Wout Faes et Reims se sont imposés à Lyon et Lille s'est imposé à Rennes.

Avec Mbappe et Messi mais sans Neymar et Ramos, le PSG a été tenu en échec sur sa pelouse face à Nice, 0-0. Trop pauvres dans le jeu, les Parisiens ne sont jamais parvenus à étouffer leurs adversaires, et n'ont cadré que cinq de leurs 22 tentatives du soir.

Avec Wout Faes buteur, Reims signe un très beau succès à Lyon. Notre compatriote a ouvert le score avant que Karl Toko Ekambi n'égalise. A la 92e minute, Ekitike a donné la victoire à Reims.

Dans l'autre choc de ce soir, Lille s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Rennes. Xeka a ouvert le score a la demi-heure, avant que Renato Sanches ne double la marque juste avant la pause. Malgré l'égalisation de Bourigeaud à cinq minutes du terme, les hommes de Bruno Genesio ne sont pas parvenus à rétablir l'égalité.

Par le plus petit écart, Marseille s'est imposé sur la pelouse de Naples, 0-1. Après 30 minutes de jeu, c'est Gerson qui a marqué le but décisif sur un assist de Payet. Deux minutes après ce but, Nicolas Pallois a été exclu pour une seconde carte jaune.

Dans la dernière rencontre du soir, Clermont et Lens ont partagé l'enjeu au terme d'une rencontre spectaculaire, 2-2. Gastien (CSC) et Fofana sont les buteurs pour Lens, tandis que Magnin et Bayo ont trouvé le chemin des filets pour Clermont.