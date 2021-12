Galtier ne veut pas entendre d'un "petit PSG"

L'entraîneur de Nice, qui a pris un point ce mercredi au Parc des Princes, prend un peu la défense du PSG.

Solide, l’OGC Nice est parvenu à ramener un point de son déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-0) ce mercredi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Un résultat savouré comme il se doit par l’entraîneur azuréen Christophe Galtier, qui refuse de minimiser la qualité de l’adversaire même si le PSG s’est une nouvelle fois montré décevant.

"On a fait un bon match et je ne veux pas que l'on dise qu'on a joué un petit Paris. On a joué un très bon Paris et des joueurs qui enchaînent les matchs, a souligné le champion de France 2021 en conférence de presse. Évidemment, il vaut mieux jouer le PSG sans Neymar ou Verratti, on voit ce que ce dernier a apporté quand il est entré. C'est une réelle performance : on est la première équipe à faire un résultat nul et à ne pas encaisser de but ici."

Avec plus de réalisme, le Gym aurait même pu réaliser un hold-up en contre…