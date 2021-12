Ne parlez plus de "Big four" !

On a souvent parlé du Big Four en Premier League, voir même du Big Six, mais les faits sont là: cette saison, il n y a trois équipes au-dessus du lot.

La Premier League est encore, à l'heure actuelle, le championnat le plus regardé et le plus attractif en Europe et historiquement, on a toujours parlé du Big Four: quatre équipes jouant toujours les premiers rôles dans ce championnat relevé: Arsenal, Manchester United, Chelsea et Liverpool.

Ensuite, avec les arrivées de certains investisseurs, ce Big Four est devenu un Big Six: Manchester City et Tottenham sont venus s'ajouter aux quatre grands. Mais dans les faits, cette appelation n'a plus vraiment lieu d'être.

© photonews

Depuis le départ de Fergusson, et même s'il y a eu un mieux avec Mourinho, Manchester United n'est plus que l'ombre du géant qu'il était. D'ailleurs, la succession des coachs sur le petit banc d'Old Trafford démontre l'instabilité du club.

Arsenal a connu les mêmes problèmes... depuis la construction de son nouveau stade. Que ce soit lors de la fin de la période Wenger ou les années qui ont suivi, rien ne va plus, les Gunners manquant même la qualification pour la Ligue des Champions.

© photonews

Enfin, Tottenham est aussi dans le trou. Elle semble bien loin la finale de la Ligue des Champions sous Pochettino: des transferts ratés, un Harry Kane bien seul et là aussi trois coachs en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.

Par contre, Liverpool, Manchester City et Chelsea sont à la hauteur. Il suffit d'ailleurs de jeter un oeil au classement pour se rendre compte que ces trois équipes sont devant les autres mais un gros écart est déjà creusé entre le trio infernal et les autres équipes. Quand on voit la gestion de ces trois équipes et celle de ses poursuivants, il est clair qu'un fossé est en train de se creuser. Il sera difficile à combler.