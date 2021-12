Peter Bosz sur un siège éjectable à Lyon?

L'ancien entraîneur de l'Ajax n'en finit plus de décevoir ses supporters.

Battu à domicile par Reims (1-2), l’Olympique Lyonnais a rechuté ce mercredi dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, en affichant une nouvelle fois un visage préoccupant. L’entraîneur des Gones, Peter Bosz, admet que la situation commence à devenir pesante.

"Mon sentiment ? Très mauvais. On ne méritait pas de gagner, il faut être honnête. Dès le début du match, on n'était pas bien. On s'est créé des occasions pendant 20-25 minutes en première mi-temps mais on n'a pas bien joué. Quand tu regardes, ce n'était pas bon du tout, a concédé le technicien néerlandais. Bien sûr que ça m'inquiète. Dixième, ce n'est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux."

Longtemps protégé par le parcours sans faute en Ligue Europa avec une qualification déjà actée en 8es de finale, le Batave peut commencer à se faire du souci si son groupe ne réagit pas rapidement…