Anderlecht peut-il enchaîner ? "Cette culture de la gagne doit revenir"

Une belle victoire à Charleroi, une qualification en Coupe et la réception d'une équipe qui joue le bas de tableau : et si Anderlecht pouvait enfin enchaîner pour de bon ?

Le RSC Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce dimanche dans une bonne dynamique, mais n'a pas encore habitué ses supporters à la sérénité : les séries sont difficiles à lancer chez les Mauves. "Il faut que gagner redevienne une habitude", concède Vincent Kompany. "C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut travailler chaque jour pour ça. On ne peut pas se permettre de jour sans. La culture de la gagne doit revenir, et on n'y est pas encore du tout".

La victoire comme celle à Charleroi, et même celle dans la douleur à Seraing doivent servir dans ce sens. "Peu importe comment on gagne, contre qui, une belle victoire ou pas. Il faut retrouver l'habitude de gagner, c'est un objectif clair", estime Kompany. "Et chaque victoire est un pas vers ce déclic. C'est bien plus difficile qu'on le pense de rentrer dans un tel rythme de bons résultats. J'espère qu'on peut tenir cette belle série le plus longtemps possible".

© photonews

Apprendre à profiter des matchs

Le problème du RSCA est également, en plus de ne pas partir confiant, de se mettre en difficulté tout seul, comme à Seraing. "On doit parvenir à se détendre et à profiter des matchs, et comme on court souvent après le score, ça n'arrive pas souvent", regrette l'entraîneur d'Anderlecht. "Mais c'est une question de mental. La saison passée, nous étions organisés mais marquions trop peu. Cette saison, c'est un peu l'inverse. Il faut retrouver cette concentration d'entrée de jeu".