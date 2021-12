Francky Dury arrive à Anderlecht plein d'espoir : "Le puzzle va se mettre en place"

Zulte Waregem a remporté une victoire compliquée mais importante face au Beerschot. De quoi aborder le déplacement à Anderlecht avec un peu plus de calme.

Francky Dury, cependant, reste conscient du travail qu'il y a à accomplir à Zulte Waregem. "Je travaille sur un puzzle depuis le début de la saison et j'ai encore du boulot. Mais à un moment ou l'autre, les pièces se mettront en place. Il ne faut pas se faire de souci à ce sujet. Il ne nous faudra pas grand chose pour entamer une série positive", estime l'entraîneur flandrien après l'élimination en Coupe.

Car peu importe la Croky Cup : Zulte doit surtout s'éloigner pour de bon de la zone rouge. "Si la série commence à Anderlecht, tant mieux. Si ça arrive plus tard, c'est bien aussi. Nous avons un programme chargé dans les semaines à venir", souligne Dury. Zulte Waregem va en effet à Bruges, avant de recevoir l'Union et Malines puis de se déplacer au Standard par la suite. "J'ai un objectif chiffré en tête pour les matchs à venir. Dix équipes en D1A seront vite tranquilles concernant le maintien, les autres se battront semaine après semaine et nous en font partie".