(Exclusif) Eric Van Meir reste confiant pour les Diables : "Personne n'aime affronter la Belgique"

Eric Van Meir a disputé trois Coupes du Monde, entre 94 et 2002, et reste un suiveur assidu des Diables Rouges. L'ancien du Lierse a donné son avis sur les chances de la Belgique au Mondial 2022.

Eric Van Meir, bonjour. Dans un an, le Mondial 2022 battra son plein. La Belgique sera peut-être encore n°1 mondiale ... et sur le terrain ?

Je dirais que nous avons raté notre chance au Mondial 2018. C'était notre meilleure opportunité, plus qu'en 2016, plus que cette année à l'Euro 2020. Du talent, il y en a, mais il faut parfois avoir ce surplus de chance également. En 2018, ce but sur corner de la France, s'il ne tombe pas ... si De Bruyne marque ... tout est différent.

Et ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Il faut aussi que tes joueurs clef soient en bonne forme. Cette année, avec Hazard, De Bruyne et Witsel, ce n'était pas le cas. Nous n'avons jamais eu nos 11 meilleurs joueurs sur le terrain 90 minutes. C'était une autre occasion ratée. Cependant, je reste sûr d'une chose : dans un an, nous aurons encore notre chance. Bien sûr, là aussi, il y aura ce facteur chance. Mais une chose est sûre : personne n'aime affronter la Belgique !

À l’exception de l’Italie, non ? (rires)

Oui, l’Italie aime jouer contre nous. Et quand tu regardes leurs joueurs, ils ne sont pas plus forts. Mais l'Italie est plus disciplinée, quand il s'agit de défendre notamment ... et je ne te parle pas de "catenaccio", ça, c'était une autre époque. Mais l'Italie a historiquement obtenu ses résultats grâce à une bonne organisation tactique.

© photonews

Dans ces grandes compétitions, l'histoire entre deux nations peut-elle jouer ? En 2000, en 2016, en 2021 deux fois, la Belgique perd chaque fois contre l'Italie ...

L'histoire est aussi là pour être changée tôt ou tard, mais c'est vrai que l'Italie est un peu notre bête noire. Mais on doit surtout se focaliser sur nous-mêmes. J'espère qu'on pourra bientôt retrouver le meilleur Eden Hazard, par exemple. Vu son peu de temps de jeu au Real, ce sera difficile. J'espère qu'en 2022, Kevin De Bruyne sera en forme durant toute la compétition. On a aussi des joueurs intéressants comme Charles De Ketelaere, qui sera encore plus fort dans un an. Jérémy Doku sera aussi un joueur important.

Les meilleures années de certains Diables sont-elles derrière elles ? Toute la génération dorée ou presque aura 31, 32 ans ...

Je ne pense pas. Un Lukaku n'aura que 29 ans, ce n'est pas vieux. D'autres ont assez de personnalité pour se donner à fond une dernière fois. J'ai vu Vertonghen jouer avec Benfica et on ne peut pas dire qu'il soit fini. Vermaelen, c'est différent, vu les conditions compliquées avec le Japon. Mais l'âge ne compte pas si à 35 ans, tu tiens encore la forme.

Mais ce sera un peu la dernière danse de certains de ces joueurs ...

Oui, pour la défense surtout, pour Alderweireld aussi qui évolue au Qatar désormais ...

Youri Tielemans, qui doit s'imposer comme un leader en sélection, doit-il passer un palier en club ?

Je suis beaucoup la Premier League et il y intéresse beaucoup de clubs. Il devrait essayer de jouer les premiers rôles. Manchester City, Manchester United, Liverpool ... Je ne pense pas que City soit intéressé, je le vois bien à United si Pogba partait. Tielemans, il n'a que 23 ans mais donne l'impression d'être au plus haut niveau depuis 10 ans (rires). Il progresse chaque année. Ses prestations en sélection ont été critiquées et deux semaines après, il a marqué un but fantastique contre Manchester United.

L'erreur de Tielemans a été Monaco. Oui, c'était mieux qu'Anderlecht, mais le club a ensuite eu pas mal de soucis. Passer d'Anderlecht à Leicester, aurait été un grand pas, mais pas insurmontable. Leicester City ne jouera plus régulièrement le top 4, il est donc temps d'aller dans un plus grand club. Reste à voir pour combien. Ce sera fin de saison, pour ne pas le perdre libre.