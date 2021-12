Newcastle prépare un gros contrat pour un Mancunien

Les Magpies sont attentifs aux joueurs en fin de contrat.

En fin de contrat en juin prochain et peu utilisé depuis le début de la saison, l'attaquant Jesse Lingard (28 ans, 11 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) a de fortes chances de quitter Manchester United cet hiver. Désormais doté de moyens colossaux avec l’arrivée des investisseurs saoudiens, Newcastle souhaite récupérer l'international anglais.

Selon le Times, les Magpies sont prêts à lui offrir un contrat de quatre ans et demi assorti d'un salaire de 100 000 euros par semaine, soit plus de 5 millions d'euros par an. Des émoluments qui feraient du Mancunien le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Reste à savoir si Lingard a envie de rejoindre la lanterne rouge de Premier League.