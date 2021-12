Joao Félix envisage de quitter l'Atlético

Le joueur issu du centre de formation de Benfica pourrait quitter la capitale espagnole.

Selon les informations d'AS, Joao Félix n'est plus aussi heureux à l'Atlético que lors de son arrivée en 2019 et souhaiterait quitter la capitale espagnole. En effet, le Portugais estime que ses qualités ne sont pas en harmonie avec le style de jeu plutôt défensif et physique proposé par Diego Simeone.

Son entourage chercherait donc une porte de sortie, mais le club, à l'heure actuelle, n'envisage pas un départ du joueur de 22 ans qui a été recruté pour près de 120M€.