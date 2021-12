Que retenir de la campagne de Ligue des Champions du PSG ?

Les Parisiens se sont qualifiés mais devra se farcir du lourd au prochain tour. Retour sur le début de campagne des joueurs de Pochettino.

Le PSG a fait un mercato estival qui a fait parler : Messi, Ramos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma : de quoi apporter de la qualité dans un groupe qui n’en manquait pas. De plus, Kylian Mbappé est resté, même s’il est en fin de contrat, et il assure ses performances sur le terrain. Deuxième de son groupe derrière Manchester City, que faut-il retenir des rencontres des Parisiens?

Des débuts compliqués.

Pour sa première rencontre, sur la pelouse du Club de Bruges, le jeu a été laborieux malgré et pour la première fois la présence sur le terrain du trio Neymar – Mbappé – Messi. On a senti, lors de cette rencontre, que les joueurs se cherchaient encore et que certains étaient proches du banc ou de la tribune, comme Icardi: deux points de perdu.

L’efficacité contre City

Face aux joueurs de Pep Guardiola, les Parisiens ont été dominés, de la première à la dernière minute. Tout le monde connait le jeu de l’Espagnol, mais lors de cette soirée au Parc des Princes les locaux ont eu de l’efficacité : deux lucarnes, une de Gueye, l’autre de Messi, et les vice-champions de France lancent enfin leur campagne européenne.

Double duel face à Leipzig : quand la défense fait défaut

Lors du match aller (3-2) ou le retour (2-2), la défense du PSG a été en-dessous des attentes. La raison ? Le pressing des joueurs allemands qui ont souvent fait le travail afin de déstabiliser la relance en mode « tranquille » des Parisiens. Lors du match aller au Parc des Princes, c’est un doublé de Messi qui a sauvé les Franciliens. C’est à partir de ce moment que le les critiques ont commencé à pleuvoir sur Pochettino.

Le naufrage mancunien

Et ces fameuses critiques ne se sont pas calmées après le déplacement à Manchester City. Une nouvelle fois dominés, les Parisiens ont pu une nouvelle fois compter sur un très bon Mbappé qui avait ouvert le score… avant deux buts locaux dans les 20 dernières minutes. A la suite de cette défaite, le PSG ne peut plus terminer à la première place mais.. est qualifié puisque Bruges perd dans le même temps à domicile contre Leipzig.

© photonews

70 minutes de haut vol contre Bruges

Pour finir en beauté, le PSG recevait le Club de Bruges avec la ferme envie de bien terminer la rencontre. Lors du premier acte, les Parisiens avaient enfilé leur costume de gala, avec un Mbappé en démonstration, qui a en plus bien travaillé sa complémentarité avec Messi en l’absence de Neymar. Malgré un trou d’air en début de seconde période, les joueurs du Parc des Princes auraient pu marquer plus de buts.

Bilan : Moyen mais qualifiable

Le PSG a réussi le minimum syndical qui est de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qui n’est manifestement pas donné à tout le monde cette année. Mais dans le jeu, l’équipe a eu des moments d’absence qui ont coûté des points. Les nuls à Leipzig et à Bruges, alors que le PSG menait au score, a coûté la première place. Il reste maintenant quelques mois à Pochettino pour bien préparer le prochain tour. Et ce sera un cador au programme.