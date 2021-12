Michy Batshuayi est désormais cité ... au Mexique !

Michy Batshuayi n'est plus en odeur de sainteté au Besiktas. Va-t-il opter pour une destination ... surprenante ?

Michy Batshuayi n'aurait plus la cote en Turquie : souhaité par le coach du Besiktas, qui avait fait le forcing pour l'attirer en prêt, l'attaquant belge n'a inscrit que 4 buts depuis son arrivée, le dernier datant d'il y a déjà presque deux mois. Sergen Yalçin, coach du Besiktas, a été licencié par le club stambouliote et Batshuayi perd là l'un de ses principaux soutiens, lui qui est très critiqué par la presse turque.

Une chose est presque sûre : sauf deuxième partie de saison de folie, l'option d'achat ne devrait pas être levée auprès de Chelsea. Et un candidat surprenant se serait manifesté pour relancer Michy Batshuayi : les Tigres UANL, club de la ville de Monterrey, où évolue un certain André-Pierre Gignac. Le club, vainqueur de la Champions League de la CONCACAF en 2020, pourrait tenter une approche en vue du tournoi de fermeture du championnat mexicain, qui commence en janvier 2022. D'après AS Mexico, l'intérêt serait en tout cas concret, reste à voir si ce serait pour cet hiver ou cet été. Mais Batshuayi signerait-il au Mexique, à l'approche du Mondial 2022 ? Difficile à dire ...