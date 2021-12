Plusieurs joueurs du Standard incertains pour le déplacement à l'Antwerp

Ce dimanche, le Standard de Liège se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Plusieurs joueurs sont incertains côté liégeois pour le déplacement de dimanche à l'Antwerp. "Abdoul Tapsoba est indisponible. Gojko Cimirot est incertain car nous avons un souci avec son mollet. Joao Klauss est dans un état grippal et a manqué les deux séances d'entraînement hier. Dennis Dragus a eu une hyper extension du genou en début de semaine. C'est une petite inflammation, mais ce n'est pas trop grave. Néanmoins, il ne s'est pas entraîné ces dernières 48 heures. Maxime Lestienne a eu une petite entorse et ça va mieux depuis ce vendredi. Nous verrons pour la suite", a confié Luka Elsner en conférence de presse avant d'évoquer un point positif. "Selim Amallah est sur le retour et a de bonnes sensations. C'est quelque chose de positif", a souligné le technicien franco-slovène.

© photonews

"C'est un match à notre portée et nous sommes capables de faire quelques chose"

Ce dimanche, le Standard de Liège affrontera le matricule 1. "Une équipe très compétitive en face qui enchaîne les bons résultats et dispose d'une bonne dynamique. Ils ont beaucoup d'individualités très fortes. Cela ne m'inspire pas de la peur. Nous avons une opportunité de montrer ce que nous devons faire. Il faudra livrer un match avec une confiance autre et un instinct de survie. C'est un match à notre portée et nous sommes capables de faire quelques chose. Nous pouvons créer la surprise", a conclu Elsner.