Bruno Genesio explique l'annulation de Tottenham-Rennes : "Impossible de trouver une date"

Rennes, Bruno Genesio et Jérémy Doku n'iront pas à Tottenham. Ni la semaine prochaine, ni plus tard : le match entre les Spurs et le Stade Rennais a été purement et simplement annulé.

En cause, l'impossibilité pour les équipes et l'UEFA de trouver une date afin de disputer ce dernier match de poules de Conference League entre Tottenham et Rennes, qui devait avoir lieu ce jeudi mais a été reporté en raison d'une vague de cas de Covid-19 chez les Spurs. "J'aurais aimé qu'on soit informés plus tôt pour nous éviter de nous déplacer pour rien", regrette Bruno Genesio, coach du Stade Rennais. Le club breton avait dénoncé la procédure employée par le club adverse. "Il fallait trouver une date avant le 31 décembre et c'était impossible", explique ensuite le coach rennais dans L'Equipe. "On a essayé de faire au mieux, il y avait une date disponible mercredi prochain mais la Ligue anglaise a refusé de décaler leur match du jeudi, à Leicester. On joue samedi contre Lorient, mercredi à Monaco, puis c'est la trêve chez nous et le boxing day chez eux". Rennes devrait selon le règlement remporter ce match sur tapis vert (0-3), et Tottenham sera donc éliminé de la Conference League au profit de Vitesse Arnhem, deuxième de la poule.