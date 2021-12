Pas de Van Der Heyden à Zulte : "J'ai quatre titulaires", rassure Mazzù

Le trio arrière de l'Union change souvent de visage, entre Burgess, Van der Heyden, Bager et Kandouss. Siebe Van Der Heyden sera suspendu pour le déplacement de ce mercredi à Zulte Waregem, mais personne ne s'en inquiète à l'Union.

Averti ce dimanche face à Malines, Siebe Van der Heyden va manquer le déplacement de ce mercredi à Zulte Waregem, ce qui forcera Felice Mazzù à changer son trois arrière. Ce sera le cinquième trio défensif différent aligné cette saison. Mais Anthony Moris, le patron de la défense, ne s'en soucie pas : "La défense centrale est le poste avec le plus de concurrence à l'Union, ils se poussent les uns les autres vers le haut, je ne m'en fais pas pour ça", relativise-t-il après la rencontre.

Même constat chez Jonas Bager, qui va changer de compère au Gaverbeek, mais est certain qu'Ismaël Kandouss, le remplaçant prévu, a tout ce qu'il faut pour faire le job. "Il y a une belle concurrence entre Chris (Burgess), Siebe, Isma et moi. Tout le monde a été absent à un moment. Tu sais que quand tu es sur le banc, tu auras ta chance, ça aide", déclare le Danois. "Bien sûr, cela complique les automatismes, mais on se connaît depuis deux ans maintenant. Et c'est une pression positive de savoir que tu dois performer pour garder ta place".

Quatre titulaires

Felice Mazzù ne disait rien d'autre en conférence de presse. "Son absence ne posera pas problème car comme je l'ai toujours dit, j'ai quatre titulaires en défense centrale. Que l'un ou l'autre soit sur le banc n'est pas une question d'être plus fort ou non, c'est une question de moments", explique-t-il. "Kandouss était sur le banc, maintenant il va pouvoir jouer".

Et le coach de l'Union en profite pour saluer l'évolution de Van der Heyden, devenu un pilier unioniste : "À mon arrivée, il avait quelques petits défauts comme une tendance à péter un câble quand les choses n'allaient pas dans son sens. Il a une carrière avec des périodes compliquées. Et depuis, il a beaucoup évolué et a bien plus de maturité". Nul doute qu'il manquera à l'USG mercredi.