Joshua Zirkzee, une progression à la Nmecha ?

Il semble enfin lancé. Joshua Zirkzee a tâtonné, fait tâtonner Vincent Kompany, mais on l'imagine désormais mal quitter le onze de base.

Joshua Zirkzee (20 ans) semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Avec 10 buts en 21 matchs (8 en 16 matchs de championnat), l'attaquant prêté par le Bayern Munich réussit déjà la meilleure saison de sa toute jeune carrière, confirmant le potentiel entrevu à ses débuts en Bavière. La période de doute qui a pu entourer Zirkzee semble désormais derrière lui : après un trou d'air au mois de septembre (trois matchs sans titularisation), puis en novembre (aucun but sur le mois), le voilà qui termine l'année en force, avec une place de titulaire indiscutable et deux buts en deux matchs.

La longue suspension de Benito Raman a naturellement "forcé" la main de Kompany au moment de choisir son duo d'attaquants, mais une chose est sûre : si le n°9 du RSCA devait retrouver le onze dans les semaines à venir, on imagine plutôt Christian Kouamé goûter au banc plutôt que Joshua Zirkzee.

© photonews

Encore une marge de progression

Pourtant, Zirkzee n'a pas encore nettoyé son jeu de tout déchet, loin de là : à Seraing, malgré un but de classe, le Néerlandais a perdu beaucoup de ballons et fait montre de nonchalance. Comme Lukas Nmecha, il a une marge de progression énorme et est un diamant à polir ; comme Lukas Nmecha, il ne restera pas à Anderlecht si Kompany le développe suffisamment.

Certains points diffèrent cependant - Zirkzee est déjà très élégant balle au pied et doit progresser dans l'intensité, ce qui est à peu près l'inverse de Nmecha à son arrivée - mais même le statut de "star" de leur équipe U21 permet un parallèle entre le Néerlandais et l'Allemand. Reste un énorme avantage pour Joshua Zirkzee : contrairement à la saison passée, Anderlecht dispose de plusieurs options en attaque. Si Vincent Kompany estime qu'il doit reposer son talentueux batave, il pourra se le permettre, là où Nmecha a dû porter le poids de l'attaque anderlechtoise toute la saison. La machine semble en tout cas lancée.