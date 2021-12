🎥 "Agüeroooooo": le but le plus mémorable de la carrière du Kun

Sans aucun doute le plus iconique des 420 buts inscrits par l'attaquant argentin tout au long de sa carrière.

Sergio Agüero a décidé de mettre un terme à sa carrière, en raison de problèmes cardiaques. Et au moment où l'Argentin raccroche les crampons, un but en particulier résonne sans aucun doute dans la tête de tous les fans de Manchester City et probablement de tous les amateurs de football anglais.

Le 13 mai 2012, au terme d'un match complètement fou contre QPR, Sergio Agüero avait offert la victoire (3-2) et le titre de champion d'Angleterre à Manchester City... à la 95e minute de jeu. D'autant plus inoubliable que, quelques minutes plus tôt, les Sky Blues étaient encore menés et que le club attendait ce titre, le troisième de son histoire, depuis plus de 40 ans.