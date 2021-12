Arsenal remporte le choc face à West Ham et prend la quatrième place

Désormais sans Aubameyang, Arsenal enchaine et rejoint le top 4.

Dans le choc de cette journée de Premier League, Arsenal a remporté le derby face à West Ham et monte pour la première fois dans le top 4. Martinelli a inscrit le premier but de la rencontre pour les Gunners, avant que Smith Rowe ne tue tout suspense à cinq minutes du terme. A la 67e minute, Coufal a été exclu pour une deuxième carte jaune causant un penalty, manqué par Lacazette. Arsenal dépasse donc son adversaire du jour et revient provisoirement à sept points de Chelsea.

Les Wolves se sont également imposés par le plus petit écart sur la pelouse de Brighton. Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Romain Saiss juste avant le repos. Grâce à ce succès, les Wolves remontent provisoirement à la huitième place.

Enfin, Crystal Palace et Southampton ne sont pas parvenus à se départager dans une rencontre spectaculaire (2-2). Zaha a ouvert le score après deux petites minutes, avant que Ward-Prowse n'égalise peu après la demi-heure. Broja a donné l'avantage aux Saints cinq minutes plus tard, mais Ayew a remis les deux équipes à égalité en seconde période.