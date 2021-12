Xavi Simons, le porte n'est pas définitivement fermée

Le jeune joueur n'a pas encore joué la moindre minute en équipe première au PSG.

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain Xavi Simons (18 ans) tarde à répondre favorablement à la proposition de prolongation soumise par le Paris Saint-Germain et se rapprocherait d'un retour au FC Barcelone. Ce jeudi, le journal Le Parisien indique toutefois que les discussions se poursuivent entre les dirigeants du club de la capitale et l'agent du Néerlandais, Mino Raiola, et que le PSG garde espoir dans ce dossier.

Pas la moindre minute de jeu en équipe première cette saison, une présence aux entraînements des A de plus en plus réduite : les derniers signaux envoyés ne sont pourtant pas très positifs, alors que le jeune talent, intéressant durant les matchs de préparation l'été dernier et performant avec les U19, réclame des garanties sportives. Le leader du championnat tente de rattraper le coup en proposant un contrat longue durée et en cherchant encore la bonne formule afin d'inverser la tendance dans ce dossier. Le 32e de finale de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye (National 3), dimanche, permettra peut-être au Batave de disputer ses premières minutes de la saison en équipe une...