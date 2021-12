Clement et Kompany veulent la même chose: "Les deux équipes vont jouer pour les trois points"

Ce dimanche, lors du Topper, le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht vont se retrouver. L'occasion de voir deux équipes en pleine forme.

Philippe Clement et le Club de Bruges ont été excellents en milieu de semaine sur la pelouse de OHL. Mais ce dimanche, c'est le Topper contre Anderlecht qui se profile à l'horizon. "Cela restera toujours une rencontre du top", a déclaré Clement ce vendredi en conférence de presse. "C'est un duel historique, c'est toujours beau".

Dans la foulée, quelqu'un lui fait remarquer que Kompany ne viendra pas jouer pour un petit point: "Alors tout le monde sera content de voir les deux équipes jouer pour les trois points. Ce sera un beau spectacle, c'est toujours positif".

Cette semaine, on a beaucoup parlé, du côté du Club, des prestations de De Ketelaere et de Lang à Den Dreef, mais Clement a envie de mettre un autre joueur en avant: "Quand un joueur est toujours au top, alors ses prestations deviennent "normales". C'est le cas de Vanaken. Depuis quelques mois, il est exceptionnel, c'est le meilleur Vanaken que je n'ai jamais vu. Il est encore devenu plus important pour l'équipe. Il a aussi signé sa meilleure campagne européenne".

Il est aussi devenu un routinier chez les Diables Rouges. Le signe qu'il a certainement passé un cap, même en restant chez les champions de Belgique en titre.