Un record pour Lewandowski, un carton pour le Bayern et une claque pour Wolfsburg et ses Belges

Le Bayern termine l'année par une dernière promenade, la trêve arrive en revanche à point pour Wolfsburg et ses quatre joueurs belges.

Un dernier déplacement coriace attendait Wolfsburg avant la trêve ce vendredi, sur la pelouse du Bayern, solide leader de Bundesliga. Dans une période difficile, les Loups auront tenté de résister aux Bavarois, mais ils ont explosé en seconde période (4-0).

Thomas Müller avait ouvert le score dès la septième minute de jeu, il a fallu attendre la seconde période pour voir le Bayern se détacher. En deux minutes, Dayot Upamecano et Leroy Sané ont entériné le suspense et Robert Lewandowski a participé à la fête en toute fin de rencontre. Le 43e but du Polonais en Bundesliga en 2021, il dépasse le record établie il y a près de 50 ans par Gerd Müller.

Le Bayern prolonge son cavalier seul

Alors que DOdi Lukekabkio était absent "pour raisons personnelles", les trois autres Belges ont participé à la rencontre et ils étaient tous titulaires. Koen Casteels, n'a rien pu faire sur les buts bavarois, mais l'addition aurait pu être plus salée sans ses interventions. Aster Vranckx a fait ce qu'il a pu dans l'entrejeu et Sebastiaan Bornauw a souffert face aux attaquants du Rekordmeister.

Au classement, le Bayern prend provisoirement neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, qui se déplace au Hertha Berlin samedi. Wolfsburg pointe à une inquiétante 12e place avec seulement trois points d'avance sur la zone rouge...