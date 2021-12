🎥 Fellaini et les siens en route vers le titre après avoir battu la formation d'Ivan Leko

Marouane Fellaini et son équipe, Shandong Taishan, l'ont emporté 0-2 contre le Shanghai Port entraîné par Ivan Leko.

Une victoire décisive qui leur permet de creuser l'écart au classement et de faire un grand pas vers le titre. Jadson (18e) et Son Jun-Ho (68e) sont les buteurs côté visiteur.

