Serie A : la Fiorentina réduite à dix évite le pire

La Viola restait sur quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues, alors que Sassuolo était invaincu depuis cinq rencontres avant son déplacement à Florence.

Et les choses débutaient de manière idéale pour les visiteurs, qui plantaient deux buts en cinq minutes, peu avant le repos. Scamacca (32e) ouvrait le score avant que Frattesi (37e) ne double la mise pour les troupes d'Alessio Dionisi.

Après le repos, la Fiorentina revenait avec de bien meilleures intentions. L'incontournable Vlahovic (51e) remettait la Viola sur les rails avant que Torreira (61e) n'égalise dix minutes plus tard.

La Viola était ensuite réduite à dix suite au second jaune de Biraghi (68e), mais la formation de l'ancien Brugeois Sofyan Amrabat tenait bon et s'est même créée plusieurs occasions de l'emporter.

