Le Barça d'accord avec un attaquant ?

Le mercato du FC Barcelone semble bien lancé.

Comme évoqué ces derniers jours, Edinson Cavani (34 ans, 8 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. Ciblé pour remplacer Sergio Agüero, contraint de mettre un terme à sa carrière pour des problèmes cardiaques, l'attaquant uruguayen aurait un accord de principe avec le club catalan, selon Sport.

Un an et demi après son arrivée libre à Manchester United, "El Matador" pourrait donc prendre la direction de l'Espagne, où l'attend un contrat d'un an et demi, assorti d'un salaire évolutif.