Tapsoba blessé, son adversaire s'excuse : "C'est une vilaine blessure, je suis désolé pour lui"

Abdoul Tapsoba n'a pas eu de chance le week-end passé, victime d'une grosse blessure en fin de match lors d'un duel avec le portier d'OHL, Alex Runarsson.

Le gardien de but islandais s'est avéré très touché par l'incident. "Je reçois un ballon court de Seba Dewaest, je vais au sol pour bloquer la balle et malheureusement, je fais mon intervention et le touche", regrette Alex Runarsson. Abdoul Tapsoba s'en sort avec une entaille de seize centimètres et quelques semaines d'absence.

"C'est une très vilaine blessure, je suis vraiment désolé pour lui. La semaine passée, j'ai subi une sale blessure moi-même. J'essaierai de lui parler, mais ce sont des choses qui arrivent dans le foot", pointe le Louvaniste.