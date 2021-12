Malines donne des nouvelles de Shved: "Préoccupant, mais il se porte bien"

L'ailier du KV Malines n'aura joué que quelques secondes ce mercredi soir.

Entré au jeu lors de la seconde période, Shved est entré en collision avec Abdul Nurudeen quelques secondes plus tard. Le joueur a perdu connaissance et a été emmené à l'hôpital. Il souffre d'une commotion et a du sang dans les poumons. Il va rester en observation pendant quelques jours. "Son état est préoccupant, mais il se porte bien", nous communique le club.

Après la rencontre, Wouter Vrancken était furieux sur la décision de l'arbitre de ne pas accorder un penalty: "Même si le gardien touche le ballon, le contact est violent, l'intervention aussi. Parfois, même quand on touche le ballon, il y a faute".

Tout ce qui compte désormais, c'est que le joueur se rétablisse correctement.