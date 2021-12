Anderlecht est financièrement sain, Kompany s'en réjouit - mais le club ne fera pas de folies pour autant

Anderlecht obtiendra cette fois tranquillement sa licence : l'augmentation de capital aura bien lieu, et le RSCA sera bientôt sorti des ennuis financiers. Mais il ne faut pas s'attendre à un hiver débridé pour autant.

Marc Coucke investira à nouveau 11 millions d'euros dans le club et convertira les dettes à hauteur de 18 millions, Wouter Vandenhaute et son partenaire Geert Duyck investiront quant à eux 24 millions tandis que Coucke apurera 33 millions d'euros de dettes, qu'il pourra encore récupérer si le club redevient rentable à long terme. Bref : tout va mieux à Anderlecht, ou tout ira mieux, en tout cas.

Vincent Kompany a toujours mis un point d'honneur à se concentrer sur le sportif, mais ne peut que s'en réjouir : "Je suis entraîneur mais aussi supporter d'Anderlecht", sourit-il ce jeudi après la qualification en demi-finale. "Depuis mon arrivée, on a trop parlé d'affaires extérieures au football, des choses qui sont nécessaires et importantes mais qui n'ont rien à voir avec le sportif. Cela devrait enfin pouvoir changer".

Kompany sait cependant que cette augmentation de capital ne signifie pas des transferts "à la Bruges". Peter Verbeke et son équipe continueront à cibler les profils avec précision. Marc Coucke, à son arrivée, avait jeté l'argent par les fenêtres et le club continue d'en souffrir : les actionnaires n'accepteront plus cela et il faudra rester mesuré encore un certain temps ...